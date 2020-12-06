Явка на выборах мэра в Кривом Роге на 12:00 составляет 14,65% - ОПОРА

6 декабря, 2020, 15:21

Явка избирателей во втором туре выборов городского главы Кривого Рога по состоянию на 12:00 составляет 14,65%

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА .

Явка избирателей в Кривом Роге Днепропетровской области, где в воскресенье проходит повторное голосование на выборах мэра, по состоянию на 12:00 составляла 14,65% (погрешность 0,82%).

В ОПОРЕ отметили, что явка на местных выборах 25 октября по всей Украине в полдень составляла 13,5%.

25 октября за Вилкула (партия "Блок Вилкула "Украинская перспектива") проголосовали 80 655 избирателей (44,96%), за Шевчика - 45213 (25,94%), Павлов - был на третьем месте и набрал 15941 голос (9,15% ).

Повторное голосование состоится на 294 избирательных участках.

Участие в нем могут принять более 484,8 тыс. избирателей.

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