В штабе ООС заявили, что 6 декабря на фронте наблюдается тишина

6 декабря, 2020, 18:07

В воскресенье, 6 декабря, на фронте не зафиксировано ни одного нарушения перемирия

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала текущих суток, 6 декабря, в полосах ответственности наших подразделений наблюдается тишина, нарушений договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не обнаружено.

В районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано более 3 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.

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