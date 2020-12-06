.
 
РУСУКР
live
Espreso.tvОперація об'єднаних силВ штабе ООС заявили, что 6 декабря на фронте наблюдается тишина

В штабе ООС заявили, что 6 декабря на фронте наблюдается тишина


фото: Укрінформ
В воскресенье, 6 декабря, на фронте не зафиксировано ни одного нарушения перемирия

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала текущих суток, 6 декабря, в полосах ответственности наших подразделений наблюдается тишина, нарушений договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не обнаружено.

В районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано более 3 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 декабря, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать