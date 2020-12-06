В Румынии состоялись парламентские выборы: данные экзит-полов

6 декабря, 2020, 22:48

По данным экзит-полов, на парламентских выборах в Румынии Национал-либеральная и Социал-демократическая партии продемонстрировали примерно одинаковые результаты

Об этом сообщает Reuters .

Данные разных экзит-полов отличаются и не показывают явного победителя.

По данным экзит-пола, проведенного INSOMAR, за Национал-либеральную партию проголосовали 32%, а за Социал-демократическую партию (СДП) - 28%. Экзит-пол CURS Avantgarde показывает преимущество СДП - 30,5%, против 29% в НЛП.

Тем не менее, премьер-министр Румынии Людовик Орбан заявил, что Национал-либеральная партия, которую он возглавляет, одержала победу на парламентских выборах.

"НЛП считает, что она победитель этих выборов", - сказал Орбан сразу после обнародования данных экзит-полов.

Участки для голосования в стране закрылись в 21:00 по местному времени. ЦИК Румынии сообщила, что средняя явка по стране за час до закрытия составила 29,8%.

В воскресенье, 6 декабря, в Румынии выбирали членов обеих палат парламента - Палаты депутатов и Сената.

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