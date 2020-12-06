В Румынии проходят парламентские выборы

6 декабря, 2020, 13:00

В воскресенье, 6 декабря 2020 года, 19 млн избирателей Румынии могут воспользоваться своим избирательным правом и выбрать членов обеих палат парламента - нижней (Палаты депутатов) и верхней (Сената)

Учитывая пандемию коронавируса, ожидается невысокая явка. Тем более что на предыдущих парламентских выборах она была ниже 40%, передает Еспресо.TV со ссылкой на румынский канал ProTV.

По состоянию на 12:00 общая явка по стране составила 10,69% или 1 955 354 избирателей. Такие данные приводит Центральное избирательное бюро.

В городских районах на избирательные участки уже пришел 1 105 081 избиратель, а в сельских - 840 273.

Справка

Самая высокая явка на румынских парламентских выборах была зафиксирована на первом после свержения диктатуры Николае Чаушеску демократическом голосовании 20 мая 1990 года - 86,19%. Самая низкая зафиксирована в 2008 году, когда на участки пришло только 39,2% граждан.

На последних выборах в высший законодательный орган Румынии, проводившихся в 2016 году, явка была примерно такой же - всего 39,49% румын воспользовались своим правом голоса.

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