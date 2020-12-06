В Ростове-на-Дону пылает вещевой рынок. Площадь возгорания - 4 тыс. кв. м

6 декабря, 2020, 12:02

Утром воскресенья, 6 декабря 2020 года, в российском городе Ростове-на-Дону начался грандиозный пожар на рынке "Классик". Огонь уже распространился на 4 тыс. кв. м, на месте работают 300 спасателей