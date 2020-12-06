В Ростове-на-Дону пылает вещевой рынок. Площадь возгорания - 4 тыс. кв. м
6 декабря, 2020, 12:02
Утром воскресенья, 6 декабря 2020 года, в российском городе Ростове-на-Дону начался грандиозный пожар на рынке "Классик". Огонь уже распространился на 4 тыс. кв. м, на месте работают 300 спасателей
Эпицентр возгорания находился в киоске с пиротехникой, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на местный портал 161.ru.
В МЧС РФ говорят, что пожар могла вызвать неисправность электропроводки.
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