В Минске милиция разогнала "Марш свободы", задержано более 300 человек

6 декабря, 2020, 21:21

В столице Беларуси милиция разогнала "Марш свободы", задержано более 300 человек

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Белорусские силовики заявили о более 300 задержанных во время протестов, прошедших в воскресенье.

Правозащитный центр "Весна" по состоянию на 21:20 обнародовал фамилии 313 задержанных во время разгонов мирных акций в Минске и других регионах Беларуси.

В списке "Весны" есть фамилия известной белорусской оппозиционерки Нины Багинской. По данным правозащитников, ее задержали возле Академии МВД в Минске.

6 декабря стало известно, что 8 декабря в помещении бывшего избирательного штаба заключенного ныне одного из оппозиционных кандидатов в президенты Беларуси Виктора Бабарыка, что на улице Веры Хоружей в Минске, пройдет "диалог" власти с оппозицией .

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