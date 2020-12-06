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Espreso.tvМирВ Минске милиция разогнала "Марш свободы", задержано более 300 человек

В Минске милиция разогнала "Марш свободы", задержано более 300 человек


фото: svaboda.org
В столице Беларуси милиция разогнала "Марш свободы", задержано более 300 человек

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Белорусские силовики заявили о более 300 задержанных во время протестов, прошедших в воскресенье.

Правозащитный центр "Весна" по состоянию на 21:20 обнародовал фамилии 313 задержанных во время разгонов мирных акций в Минске и других регионах Беларуси.

В списке "Весны" есть фамилия известной белорусской оппозиционерки Нины Багинской. По данным правозащитников, ее задержали возле Академии МВД в Минске.

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