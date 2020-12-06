В МИД России возмутились, что в США считают жителей Курильских островов уроженцами Японии

6 декабря, 2020, 17:56

МИД России обвинил США в попытках пересмотреть итоги Второй мировой войны из-за того, что Вашингтон считает Южные Курилы частью Японии

Об этом Министерство иностранных дел России сообщило в twitter.

МИД России обвинил США в том, что они ставят под сомнение итоги Второй мировой войны из-за того, что жители Южных Курил в правилах розыгрыша грин-карт указаны как уроженцы Японии.

"Нужно еще одно доказательство, что США - ревизионистское государство? По решению 1945 года, Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, поощряет реваншизм. Знайте свои границы и "красные линии", - заявили в российском МИДе.

Суверенитет России над четырьмя островами южной Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - возражает Япония.

Напомним, 2 декабря российские вооруженные силы заявили о размещении комплексов противовоздушной обороны С-300 на Курильских островах, на которые претендует Япония.

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