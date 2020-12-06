В Киеве неуправляемое такси вылетело на тротуар из-за смерти водителя за рулем

6 декабря, 2020, 19:11

В Деснянском районе столицы, на проспекте Шухевича, неуправляемое такси выехало на тротуар из-за того, что водитель умер за рулем

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Прямо во время движения авто выскочило на бордюрный камень, сбив несколько столбиков ограждения, затем на тротуар и велосипедную дорожку. Так неуправляемая машина проехала около 40 метров, сбив при этом также несколько столбиков ограждения. Прямо перед заездом на АЗС автомобиль остановился.

Когда свидетели ДТП подошли к машине, то увидели водителя без сознания. По предварительным данным, мужчина скончался во время движения, из-за чего автомобиль стал неуправляем и произошло ДТП.

Медики скорой, которые прибыли на вызов, лишь констатировали смерть. На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы. Обстоятельства ДТП выяснит следствие.

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