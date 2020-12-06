В Харькове произошел пожар на текстильной фабрике

6 декабря, 2020, 09:57

В ночь с 5 на 6 декабря 2020 года загорелось производственно-хозяйственное двухэтажное здание, в котором находятся несколько частных предприятий, в основном текстильных. Сооружение расположено по адресу: Харьков, улица Фонвизина, 18

Сообщение о пожаре поступило на номер "101" в 1:17, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ГСЧС.

"К месту вызова немедленно было направлено четыре пожарно-спасательных подразделения на автоцистернах. Сразу по прибытии руководитель тушения пожара запросил дополнительные силы, ведь этого требовала обстановка на пожаре, который происходил во втором этаже, в швейном цехе. Горело оборудование, текстильное сырье и готовая продукция. Площадь горения составила около 250 кв. м. Большая горючая загрузка образовывала большую температуру и сильное задымление", - отмечается в сообщении.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 8 пожарных автоцистерн, автомобиль первой помощи, автолестница, автомобиль газодымозащитной службы и около 50 человек личного состава ГСЧС. Работало 6 звеньев газодымозащитников, в очаг пожара подано 7 пожарных стволов.

Огонь был локализован в 01:35.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов горения.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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