Умер бывший президент Уругвая Табаре Васкес

6 декабря, 2020, 16:25

Экс-президент Уругвая Табаре Васкес умер в возрасте 80 лет от онкологического заболевания

Об этом сообщает El Observador .

Заявление о смерти Табаре Васкеса обнародовали его сыновья Альваро, Хавьера и Игнасио Васкес.

"С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти нашего дорогого отца доктора Табаре Васкеса. В 3:00 он умер из-за онкологического заболевания", - сообщили они.

Семья экс-президента также сообщила, что учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию церемонии прощания не будет, на похоронах будут присутствовать только близкие бывшего главы государства.

Васкес, который по образованию был врачом-онкологом, в августе 2019 года сообщил, что у него была обнаружена злокачественная опухоль. Несмотря на лечение, в том числе лучевую терапию, он продолжал исполнять обязанности президента до 1 марта 2020 года. Тогда он передал управление страной новому президенту Луису Лакалье Поу.

За время своей политической карьеры Васкес дважды занимал президентский пост. Он руководил Уругваем с 2005-го по 2010 год и с 2015-го по 2020-й.

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