"Тоттенхэм" одолел "Арсенал" в лондонском дерби и вернул лидерство в АПЛ

6 декабря, 2020, 20:21

В 11-м туре чемпионата Англии "Тоттенхэм" победил "Арсенал" и вернулся на первое место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Тоттенхэм" на 13-й минуте вывел вперед Сон Хин Мин. В конце первого тайма преимущество команды Жозе Моуринью увеличил Гарри Кейн.

"Тоттенхэм" победил "Арсенал" 2: 0, набрал 24 очка и вернул себе лидерство в премьер-лиге. "Шпоры" опережают на 2 пункта "Челси" и на 3 балла "Лестер" и "Лверпуль", который имеет игру в запасе.

Чемпионат Англии

11-й тур

6 декабря

"Тоттенхэм" - "Арсенал" 2: 0

Голы: Сон Хин Мин, 13 Кейн, 45 + 1

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