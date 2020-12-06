"Тоттенхэм" одолел "Арсенал" в лондонском дерби и вернул лидерство в АПЛ
6 декабря, 2020, 20:21
В 11-м туре чемпионата Англии "Тоттенхэм" победил "Арсенал" и вернулся на первое место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Тоттенхэм" на 13-й минуте вывел вперед Сон Хин Мин. В конце первого тайма преимущество команды Жозе Моуринью увеличил Гарри Кейн.
"Тоттенхэм" победил "Арсенал" 2: 0, набрал 24 очка и вернул себе лидерство в премьер-лиге. "Шпоры" опережают на 2 пункта "Челси" и на 3 балла "Лестер" и "Лверпуль", который имеет игру в запасе.
Чемпионат Англии
11-й тур
6 декабря
"Тоттенхэм" - "Арсенал" 2: 0
Голы: Сон Хин Мин, 13 Кейн, 45 + 1
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