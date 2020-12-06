"Олимпик" победил "Рух" в чемпионате Украины

6 декабря, 2020, 15:54

В 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" в Киеве переиграл "Рух"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Олимпик" вышел вперед уже на 8-й минуте, когда забил Шахаб Захедитабар. В середине первого тайма преимущество номинальных хозяев увеличил Бенито.

На 62-й минуте Захедитабар сделал дубль. Львовяне ответили лишь одним голом на 69-й минуте в исполнении Даниила Кондакова.

Чемпионат Украины

12-й тур

6 декабря

"Олимпик" - "Рух" 3: 1

Голы: Захедитабар, 8, 63, Бенито, 24 - Кондаков, 69

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