"Олимпик" победил "Рух" в чемпионате Украины
6 декабря, 2020, 15:54
В 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" в Киеве переиграл "Рух"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Олимпик" вышел вперед уже на 8-й минуте, когда забил Шахаб Захедитабар. В середине первого тайма преимущество номинальных хозяев увеличил Бенито.
На 62-й минуте Захедитабар сделал дубль. Львовяне ответили лишь одним голом на 69-й минуте в исполнении Даниила Кондакова.
Чемпионат Украины
12-й тур
6 декабря
"Олимпик" - "Рух" 3: 1
Голы: Захедитабар, 8, 63, Бенито, 24 - Кондаков, 69
- Напомним, 5 декабря "Львов" на своем поле сыграл вничью с "Ингульцом.
- Также в 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" разгромил "Минай" .
- Между тем, "Динамо" в субботу в меньшинстве победило в Киеве "Мариуполь" .
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