Пока Зеленский не избавится от таких лиц, как Татаров, Украине не следует ожидать инвестиций, - Портников

6 декабря, 2020, 21:50

"Для наших западных партнеров кейс Татарова - гораздо более красноречивое доказательство коррупционности украинской власти как таковой - не просто коррупционности, а терпимости к коррупции - чем все законы, которые будет принимать украинское правительство"

Об этом публицист, журналист и общественный деятель Виталий Портников заявил в эфире Еспресо.TV.

"В свое время уже избранный президентом Соединенных Штатов Джозеф Байден говорил, что он звонил президенту Украины Петру Порошенко и говорил, что до того момента, пока Виктор Шокин, генеральный прокурор Украины, которого подозревали в толерировании коррупции американские партнеры будет оставаться на этой должности, никаких денег для Украины не будет ", - напомнил Портников.

По его словам, точно так Запад будет действовать и в ситуации с Татаровим. Причем речь уже не об одной фигуре, а о целом списке.

"Я Вам хочу сказать, что будет составлен список людей, и господин Татаров будет в этом списке, если он останется тогда в должности. Это будет не один человек и не пять. До того момента, как господин Зеленский не избавится от этих людей в своем окружении - и на должностях, и с точки зрения влияния на его деятельность, никаких денег Украина не будет иметь и украинцы останутся без зарплат, без пенсий, без экономических перспектив. Потому что ни один нормальный человек в цивилизованном мире не будет платить деньги на украинскую коррупцию " , - пояснил Портников.

Что касается непосредственно заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, то, по мнению Виталия Портникова, в цивилизованных странах чиновник подобного ранга в случае предъявления ему подобных обвинений "сам уходит в отставку немедленно".

"Или этого человека немедленно отстраняют от исполнения служебных обязанностей решением главы государства", - добавил Портников.

При этом Виталий Портников отметил, что в отличие от "многих людей, которые делают себе карьеру на антикоррупционной борьбе" он лично "никогда не называет никого коррупционером, вплоть до момента пока не будет соответствующего решения (суда - ред.)".

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