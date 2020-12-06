Поехал на велосипеде к отцу и потерялся в лесу: вблизи Житомира 400 человек всю ночь искали 12-летнего мальчика

6 декабря, 2020, 14:01

12-летний Александр Антоневский из Житомирского района всю ночь провел в лесу, потому что заблудился. Ребенка искали правоохранители, лесничие и неравнодушные граждане. Нашли мальчика 6 декабря 2020 года

Об этом со ссылкой на полицию Житомирщины передает Еспресо.TV.

"Около 400 полицейских, лесничих, нацгвардейцев, военнослужащих и просто неравнодушных людей разыскивали 12-летнего Сашу, который вчера, 5 декабря, примерно в 15:00, уехал на велосипеде от родственников в селе Перлявци Житомирского района в лес неподалеку, где работал отец. Однако мальчик заблудился, и эта ночь была очень тревожной не только для него, но и для всех, кто приобщился к его поискам. К счастью, мальчик нашелся, с ним все хорошо, и сейчас его осматривают медики", - говорится в сообщении.

На странице "Розыск детей ГУНП в Житомирской области" в комментариях под заметкой о поиске Александра пользователи пишут, что мальчик ночевал под листьями.

"Мальчик жив и серьезно не травмирован, он молодец, накрылся листьями и елкой и так ночевал. Боялся браконьеров. Так он сказал", - написала Елена Плевако.

Также люди сообщают, что мальчик утром сам вышел на дорогу.

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