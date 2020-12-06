На Азове ожидается шторм

6 декабря, 2020, 11:10

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о приближении шторма в Азовском море

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства передает Еспресо.TV.

"Внимание! Штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей.

По данным Укргидрометцентра, днем 6 декабря в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов; по портам Бердянск и Мариуполь порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 13-15 дм (II уровень опасности, оранжевый)", - отмечается в сообщении.

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