Минобороны обнародовало фотографии 64 украинских воинов, которые в течение 2020 года погибли в боях с российскими захватчиками
6 декабря, 2020, 14:32
"Из-за вражеских обстрелов и вызванных ими пожаров с начала 2020 года погибли и умерли в военных госпиталях от полученных в районе боевых действий ранений 64 украинских героя-защитника"
Об этом сегодня, в День Вооруженных Сил Украины, сообщило информационное агентство Минобороны АрмияInform, передает Еспресо.TV.
"Вечная память победителям, которые сложили головы ради мира на нашей земле", - отмечает агентство.
Как сообщается, речь идет именно о боевых потерях ВСУ в районе проведения ООС.
- Напомним, Украина отмечает День ВСУ.
- В своем приветственном слове, произнесенном перед центральным входом в столичный Мариинский дворец, президент Украины Владимир Зеленский пообещал ни в коем случае не сокращать расходы на армию.
- К украинским военным также обратился предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
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