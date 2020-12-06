Минобороны обнародовало фотографии 64 украинских воинов, которые в течение 2020 года погибли в боях с российскими захватчиками

6 декабря, 2020, 14:32

иллюстративное

фото: hotboxstudios.co.uk

"Из-за вражеских обстрелов и вызванных ими пожаров с начала 2020 года погибли и умерли в военных госпиталях от полученных в районе боевых действий ранений 64 украинских героя-защитника"