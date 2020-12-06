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Espreso.tvОбществоМинобороны обнародовало фотографии 64 украинских воинов, которые в течение 2020 года погибли в боях с российскими захватчиками

Минобороны обнародовало фотографии 64 украинских воинов, которые в течение 2020 года погибли в боях с российскими захватчиками

иллюстративное
фото: hotboxstudios.co.uk
"Из-за вражеских обстрелов и вызванных ими пожаров с начала 2020 года погибли и умерли в военных госпиталях от полученных в районе боевых действий ранений 64 украинских героя-защитника"

Об этом сегодня, в День Вооруженных Сил Украины, сообщило информационное агентство Минобороны АрмияInform, передает Еспресо.TV.

"Вечная память победителям, которые сложили головы ради мира на нашей земле", - отмечает агентство.

Как сообщается, речь идет именно о боевых потерях ВСУ в районе проведения ООС.

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