Московскому актеру и певцу Мамонову на три года запретили въезд в Украину

6 декабря, 2020, 13:19

Российский актер, певец и музыкант Петр Мамонов в субботу, 5 декабря 2020 года, прилетел самолетом в Киев, но пограничники не впустили его в Украину в связи с посещением оккупированного Крыма

Об этом передает Еспресо.TV.

"Вчера в аэропорту "Борисполь", во время оформления пассажиров авиарейса из Турции, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" остановили двух граждан РФ. Иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украинской Автономной Республики Крым. Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы "Звуки Му", актер и радиоведущий - гражданин М.", - приводит подробности Государственная пограничная служба Украины.

Он вместе с гражданкой РФ направлялся в Украину будто бы с частной целью.

Во время мероприятий контроля пограничники установили, что россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым.

Мамонов подтвердил, что был с концертом в Ялте, а в Крым попал самолетом из Москвы. Соответствующее видео приводится пограничниками.

"Учитывая все обстоятельства, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцам в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд в Украину. Граждане РФ выбыли назад обратным авиарейсом", - добавляют пограничники.

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