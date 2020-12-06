КНУ имени Тараса Шевченко избрал нового ректора

6 декабря, 2020, 09:36

На открытых выборах ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко победил 53-летний проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров

За него отдали 1839 голосов (47,59%), передает со ссылкой на официальный сайт вуза Еспресо.TV.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

философ Владимир Бугров - 1839 голосов (47,59%);

геофизик Сергей Выжва - 450 голосов (11,65%);

не поддержали ни одного кандидата - 116 голосов (3%).

"Голосовали все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета, а также представители студенчества и других штатных работников, избранные путем тайного голосования. На всех шести избирательных участках за процессом голосования следили наблюдатели от кандидатов", - отмечается в сообщении.

Голосование состоялось в пятницу, 4 декабря 2020 года.

Начиная с 1988 КНУ имени Тараса Шевченко возглавлял Леонид Губерский.

Бугров считается человеком Губерского.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb