КНУ имени Тараса Шевченко избрал нового ректора
За него отдали 1839 голосов (47,59%), передает со ссылкой на официальный сайт вуза Еспресо.TV.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
философ Владимир Бугров - 1839 голосов (47,59%);
геофизик Сергей Выжва - 450 голосов (11,65%);
не поддержали ни одного кандидата - 116 голосов (3%).
"Голосовали все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета, а также представители студенчества и других штатных работников, избранные путем тайного голосования. На всех шести избирательных участках за процессом голосования следили наблюдатели от кандидатов", - отмечается в сообщении.
Голосование состоялось в пятницу, 4 декабря 2020 года.
- Начиная с 1988 КНУ имени Тараса Шевченко возглавлял Леонид Губерский.
- Бугров считается человеком Губерского.
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