Главарю террористов "ЛНР" Мирошнику предоставили слово на телеканале Мураева

6 декабря, 2020, 07:42

Один из главарей боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, который участвует в переговорах ТКГ, вечером в субботу, 5 декабря 2020 года, появился в эфире телеканала "Наш"

Соответствующее видео размещено каналом в свободном доступе, передает Еспресо.TV со ссылкой на NV.ua.

"Присутствующие в студии политики, нардепы и чиновники обсуждали реализацию Минских соглашений. Мирошник обвинил Украину в несоблюдении договоренностей, а также в якобы "обстреле" оккупированной территории. Также он подчеркнул российскую точку зрения, что не РФ является участником конфликта на Донбассе, а так называемые ЛНР и ДНР, - отмечается в сообщении.

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"Донбасс не находится в составе Украины. На Донбасс не распространяется украинском право", - добавил Мирошник.

В знак протеста против появления боевика в эфире экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука вышел из студии.

Справка

Телеканал "Наш" принадлежит экс-нардепу от "Оппозиционного блока" (до этого - Партии регионов) Евгению Мураеву.

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При президентстве Януковича Мураев был председателем Змиевской райгосадминистрации, на Харьковщине.

Родион Мирошник является крестником бывшего хозяина области Александра Ефремова.

Руководил Луганской ОГТРК с октября 2006 года по апрель 2010 года, а затем с октября 2011 года.

Освобожден от должности в апреле 2014 года.

В 2005-2006 годах был руководителем пресс-службы головы Луганской ОГА Ефремова и пресс-секретарем народного депутата и премьер-министра Виктора Януковича.

Из рук Виктора Ющенко получил в 2008 году звание "Заслуженный журналист Украины".

С апреля 2010 года до осени 2011-го был заместителем головы Луганской облгосадминистрации.

Еще до войны Мирошник отличился украинофобскими высказываниями, в частности о "воспитании недорасы в школах с украинским языком обучения».

Назывался одним из организаторов сепаратистских митингов на Луганщине во время российского вторжения.

В декабре 2014 года он стал руководителем "центрального исполнительного комитета" организации "Мир Луганщины", председателем которой был в то время главный боевик "ЛНР" Игорь Плотницкий.

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