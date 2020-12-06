Генпрокурор Польши требует запретить компартию
Об этом сообщает Польское радио .
Соответствующее заявление Зебро направил в Конституционный суд.
"Эти шаги приняты в ответ на ходатайство физических лиц, которые обращали внимание, что коммунистическая партия Польши в своей программе и действиях возвращается к практикам и тоталитарным методам коммунизма. А это противоречит Конституции Польской Республики", - обосновал требование генпрокурор.
В генпрокуратуре напомнили, что по конституции запрещается существование и деятельность политических партий и других организаций, которые в своих программах ссылаются и возвращаются к тоталитарным методам и практикам деятельности коммунизма, фашизма и нацизма.
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