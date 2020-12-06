Если Лукашенко не остановится, Норвегия откажется от белорусских удобрений

6 декабря, 2020, 11:34

Беларусь может потерять миллиарды долларов. Европейские компании-партнеры не закрывают глаза на проблемы с демократией в этой стране. В частности, против преследования рабочих и вообще репрессий выступила норвежская кампания YARA - крупнейший покупатель белорусских калийных удобрений

Подробности со ссылкой на Белсат рассказывает Еспресо.TV.

"В августе после выборов по Солигорску ездили микроавтобусы без номеров и омоновцы били всех, кто попадался под руку. Шахтеры забастовали, руководство "Беларуськалия" пообещало диалог - и репрессии стали точечными, против активных рабочих. Сейчас спецназ разгоняет акции протеста - массовые или небольшие, а "красные" директора увольняют тех, кто пользуется правом на забастовку. Ситуация с правами человека на "Беларуськалии" и в целом в Беларуси не улучшилась", - с таким резким заявлением выступил в субботу, 5 декабря 2020 года, Свейн Тори Холзетер, генеральный директор норвежской компании Yara - крупнейшего в мире закупщика калийных удобрений.

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В сентябре Холзетер лично приезжал в Солигорск, чтобы объяснить руководству "Беларуськалия", что для его компании очень важно этическое поведение партнеров.

"Если норвежская компания откажется от белорусской калийной соли, чтобы не иметь дел с диктатурой, ее пример могут взять за образец другие европейские компании. Удобрения, нефть и нефтепродукты - это не что-то уникальное на мировом рынке", - отмечает эксперт Ярослав Романчук.

Напомним, антилукашенковская оппозиция призывает цивилизованный мир во имя будущей свободы белорусского народа временно отказаться от закупок производимых в Беларуси удобрений и нефтепродуктов.

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