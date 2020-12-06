8 декабря в бывшем штабе Бабарыко состоится попытка "диалога" белорусских властей с оппозицией

6 декабря, 2020, 15:00

"Круглый стол" по согласованию с режимом Лукашенко организует экс-представитель Бабарыко Юрий Вознесенский, который в порядке исключения был освобожден из-за решетки. Как утверждают в политическом лагере противников Александра Лукашенко - в обмен на согласие сотрудничать с Администрацией президента Республики Беларусь, передает Еспресо.TV со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

Светлана Тихановская, Павел Латушко и другие известные руководители оппозиции не соглашаются на такой "круглый стол" и считают его "имитацией диалога", а также попыткой власти переключить общественное внимание с нелегитимности самого Лукашенко на другие, второстепенные темы для обсуждения. Кроме того, до сих пор точно не известно, придет ли на эту встречу сам Лукашенко. Вместе с тем, еще один кандидат в президенты от оппозиции, экс-посол Беларуси в США Валерий Цепкало согласился, чтобы его юрист Сергей Гасаян выступил во вторник на Хоружей.

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Гасаян считает нужным прийти и озвучить три главных требования в адрес власти:

"Первая позиция - это освобождение политических заключенных и всех, задержанных за последние полгода. Вторая - остановить уличное насилие. Что касается новых выборов, здесь не все так просто. Мы сформулировали первые три пункта, которые нужно сделать, - изменить состав ЦИК, новые выборы, к которым будут допущены все (выборы пройдут в соответствии с действующим законодательством, неоднозначным), и принятие нового конституционного закона, который определял бы переход от действующей Конституции с жестким президентским правлением к предложенной нами парламентской республике, где роль президента будет слабой".

Демократическая революция продолжается в Беларуси с 9 августа.

Признанная мировым сообществом в статусе избранной главы государства Тихановская находится в Вильнюсе, Павел Латушко - в Варшаве, Цепкало - в Риге, идейная вдохновительница протестов - первый Нобелевский лауреат в области литературы из Беларуси Светлана Алексиевич - в ФРГ.

Бабарыко, Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Павел Северинец, а также их люди и известные блоггеры до сих пор находятся в СИЗО.

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