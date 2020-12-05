Зеленский открыл памятник первому украинскому космонавту Каденюку. ФОТО

5 декабря, 2020, 13:16

Об этом сообщает Офис президента Украины .

Монумент был открыт на Байковом кладбище в 23-ю годовщину возвращения Леонида Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия".

"Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в Украине необходимо восстановить аэрокосмическую отрасль.

"Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль. А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так - нужно почитать историю. Это обязанность государства", - отметил Зеленский.

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