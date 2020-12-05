Вакцинация не сможет полностью искоренить COVID-19, - ВОЗ

5 декабря, 2020, 08:49

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинация не сможет полностью ликвидировать коронавирус

Об этом на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает ВОЗ в twitter.

По его словам, вакцинация от COVID-19 поможет остановить пандемию только в сочетании со всеми действующими эпидемиологическими мероприятиями.

"Вакцинация не означает" никакого COVID-19 ". Мы должны добавить вакцины к существующему набору мероприятий. Если мы добавим вакцины к нашим текущим действиям, существует значительная вероятность снижения уровня передачи заболевания и потенциально остановки передачи", - сказал Райан.

Он добавил, что если удастся остановить смертность от COVID-19 и снять нагрузку с системы здравоохранения, общество сможет прийти к "новой нормальности". Однако для этого нужны серьезные усилия, поскольку каждую неделю появляются 4 млн новых больных.

Райан подчеркнул, что наиболее критической ситуация остается в Северной Америке и Европе.

"Эта эпидемиологическая ситуация не была стабилизирована. Я хочу ясно дать понять - она не стабилизирована", - подчеркнул он.

Напомним, 3 декабря региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге заявил, что перспективы вакцин против COVID-19 являются феноменальными и "могут изменить правила игры".

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