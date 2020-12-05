Вакцинация не сможет полностью искоренить COVID-19, - ВОЗ
Об этом на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает ВОЗ в twitter.
По его словам, вакцинация от COVID-19 поможет остановить пандемию только в сочетании со всеми действующими эпидемиологическими мероприятиями.
"Вакцинация не означает" никакого COVID-19 ". Мы должны добавить вакцины к существующему набору мероприятий. Если мы добавим вакцины к нашим текущим действиям, существует значительная вероятность снижения уровня передачи заболевания и потенциально остановки передачи", - сказал Райан.
Он добавил, что если удастся остановить смертность от COVID-19 и снять нагрузку с системы здравоохранения, общество сможет прийти к "новой нормальности". Однако для этого нужны серьезные усилия, поскольку каждую неделю появляются 4 млн новых больных.
Райан подчеркнул, что наиболее критической ситуация остается в Северной Америке и Европе.
"Эта эпидемиологическая ситуация не была стабилизирована. Я хочу ясно дать понять - она не стабилизирована", - подчеркнул он.
Media briefing on # COVID19 with @DrTedros https://t.co/bETyWm9DKp- World Health Organization (WHO) (@WHO) December 4, 2020
- Напомним, 3 декабря региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге заявил, что перспективы вакцин против COVID-19 являются феноменальными и "могут изменить правила игры".
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