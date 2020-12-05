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Espreso.tvМирВ Санкт-Петербурге задержали профессора Соловья

В Санкт-Петербурге задержали профессора Соловья


фото: facebook
В Санкт-Петербурге задержан российский оппозиционер, политолог Валерий Соловей

Об этом сообщают российские СМИ.

Соловья задержали за нарушение масочного режима. В Санкт-Петербурге проходила встреча сторонников движения "Перемен", основанного Соловьем, которую сорвали неизвестные, бросив в толпу дымовую шашку.

По словам самого Соловья, его задержали у Гостиного двора, когда он разговаривал с людьми.

"Я гулял по Невскому, многие меня знает, меня окружили, стали задавать вопросы. Вот после этого и задержали, предъявили нарушение масочного режима, потому что собрались люди и не все они были в масках. Задержали еще двух человек, которые пытались устроить провокацию ", - рассказал Соловей в эфире радиостанции" Эхо Москвы ".

Он добавил, что связался со своим адвокатом.

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