В России сообщили, что строительство "Северного потока-2" восстановлено

5 декабря, 2020, 13:40

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" приблизилось к точке продолжение строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Германии

Об этом сообщает российское издание РБК.

Информация о расположении судна следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic.

Согласно данным MarineTraffic, другие суда, входящих в предполагаемую флотилию для "Северного потока-2", тоже собираются в районе строительства. В частности, в Балтийское море с немецкого порта Висмар вышла специализированная баржа "Фортуна", предназначена для прокладки труб.

В Федеральном морском и гидрографическом агентстве Германии сообщили, что прокладкой трубы для газопровода "Северный поток-2" в водах Германии будет заниматься специализированная баржа "Фортуна", которая ходит под российским флагом. В документе ведомства говорится, что судно будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря.

Трубопровод "Северный поток" построен на 90%. Строительство проекта было остановлено в декабря 2019 года из-за санкций США.

28 ноября российско-немецкая компания Nord Stream 2 AG заявила, что в декабря 2020 года будет возобновлено строительство газопровода "Северный поток-2".

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