В Одессе депутаты облсовета устроили массовую драку во время заседания

5 декабря, 2020, 11:15

Депутаты Одесского областного совета устроили во время заседания первой сессии нового созыва массовую драку

Об этом сообщает "Думская" .

Драка произошла во время заседания первой сессии нового созыва областного совета. Депутаты ломали мебель и технику, оскорбляли и поливали друг друга водой. Один из депутатов и милиционер обратились за медицинской помощью.

Первая сессия Одесского облсовета, которая была запланирована начать в 11:00 4 декабря, открылась только в 23:00. К этому времени трибуна и президиум сессионного зала были заблокированы.

В итоге председателем облсовета был избран представитель партии "Слуга народа" Григория Диденко, которого поддержали 44 депутата, за представителя ОПЗЖ Вадима Шкаровского отдали 40 голосов.

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