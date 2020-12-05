В небе над оккупированным Крымом заметили огромный флаг Украины. ФОТО

5 декабря, 2020, 09:27

В честь дня Вооруженных сил Украины волонтеры запустили в небо над оккупированным Крымом огромный флаг Украины

Об этом сообщает Общественное радио .

По словам волонтера Влада Бороды, активисты из Краматорска, Киева, Херсонской и Запорожской областей запустили в сторону оккупированного Крыма 20-метровый флаг Украины. Акцию посвятить дню Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря.

"Сегодня полетел первый здоровенный флаг 20 на 6 метров над Крымом, а также с ним полетело около 7000 листовок. В воскресенье планируется еще один флаг на Донецк и во вторник планируется еще один флаг на Луганск", - сказал волонтер.

Он добавил, что украинцы таким образом показывают, что наша земля.

"Самое главное, мы демонстрируем свою поддержку людям, которые остались на оккупированных территориях людям, которые верят в нас, которые верят в то, что эта земля вернется и они снова будут на свободной земле жить, а не оккупированной", - сказал Борода.

Напомним, 21 июля волонтеры запустили государственный флаг Украины в небо над оккупированным Донецком.

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