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Espreso.tvКриминалВ Киеве под колесами авто погиб пешеход

В Киеве под колесами авто погиб пешеход

В Святошинском районе столицы под колесами автомобиля погиб пешеход, нарушивший правила дорожного движения

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По словам очевидцев - мужчина, якобы шел по проезжей части навстречу автомобилям.

Для водителя ВАЗ появление человека на этом участке было неожиданным. Избежать наезда не удалось. От удара пешехода отбросило на газон. Мужчина получил смертельные травмы, погиб на месте ДТП.

Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

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