В Киеве Mercedes столкнулся с грузовиком

5 декабря, 2020, 08:01

В Оболонском районе столицы в результате столкновения Mercedes с грузовиком пострадали два человека

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве в Оболонском районе произошло ДТП с пострадавшими с участием двух автомобилей, Mercedes и MAN.

По предварительной информации два автомобиля двигались в одном направлении в сторону Вышгорода, водитель легковушки совершил опережение грузовика и почему-то решил резко развернуться не убедившись в безопасности своих действий, чем и спровоцировал ДТП.

В результате аварии пострадали два человека, это водитель и пассажир легковушки их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На месте работают следователи, которые выясняют обстоятельства аварии.

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