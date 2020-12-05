В ДТП на Луганщине погиб боец батальона "Луганск-1"

5 декабря, 2020, 20:57

В ДТП в Луганской области погиб боец батальона "Луганск-1"

Об этом полиция Луганской области сообщила в facebook.

"Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации, вблизи пгт Смоляниново, сотрудник БППОП "Луганск-1" им. Сергея Губанова, 1981 г.р., возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108 столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров из микроавтобуса доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

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