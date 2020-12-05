Усику предложил контракт промоутер Ломаченко

5 декабря, 2020, 11:55

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум пригласил к Top Rank другого украинского боксера Александра Усика

Об этом сообщает Betway Insider .

По словам Арума, он был бы счастлив сотрудничать с Усиком, который отказался продолжать сотрудничество со своей нынешней компанией - K2 Promotions.

"Мы были бы счастливы подписать его. Я подружился с ним, он очень веселый, обаятельный парень. Я достаточно хорошо его знаю по Ломаченко. Top Rank с удовольствием станет его промоутером, если не будет никаких препятствий. Усик - отличный боксер и спортсмен, но кроме того, он еще и замечательный, очень умный и веселый человек ", - сказал Арум.

Он добавил, что Усик пока не выходил на него относительно возможного сотрудничества.

"Но у него тот же менеджер, и в Ломаченко - Эгис Климас. Эгис бы связался со мной, если бы у нас была возможность выйти на Усика. Поэтому от Эгис зависит, свяжется он со мной - у нас прекрасные отношения ", - сказал Арум.

Напомним, 3 декабря Александр Усик заявил, что его не устраивают финансовые условия , предложенные промоутерской компанией K2 Promotions.

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