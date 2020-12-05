УПЛ: расписание матчей и трансляций 12-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 11-м туре премьер-лиги "Динамо" победило дома "Ворсклу" - 2: 0, вступило 26 очков и осталось на первом месте. "Шахтер" в гостях переиграл "Днепр-1" 1: 0 и теперь 23 пункта. Третьей идет "Ворскла", в которой 19 баллов.
Чемпионат Украины по футболу
12-й тур
5 декабря
14:00 "Львов" - "Ингулец", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
17:00 "Шахтер" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:30 "Мариуполь" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
6 декабря
14:00 "Олимпик" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Десна" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Заря" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале УНИАН
19:30 "Колос" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, 28 ноября "Александрия" в меньшинстве сыграла дома вничью с "Рухом" .
- Кроме этого, в 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Ворсклу" .
- Также в субботу "Шахтер" победил в гостях "Днепр-1" .
- 29 ноября В премьер-лиге "Заря" разгромила в гостях "Минай" .
- Между тем, в воскресенье "Колос" на своем поле сыграл вничью с «Десной» .
- А "Ингулец" обыграл на своем поле "Олимпик" и одержал свою первую победу в УПЛ .
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