УПЛ: расписание матчей и трансляций 12-го тура чемпионата Украины по футболу

5 декабря, 2020, 07:15

В 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" сыграет против киевского "Динамо", а "Шахтер" встретится с "Днепр-1"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 11-м туре премьер-лиги "Динамо" победило дома "Ворсклу" - 2: 0, вступило 26 очков и осталось на первом месте. "Шахтер" в гостях переиграл "Днепр-1" 1: 0 и теперь 23 пункта. Третьей идет "Ворскла", в которой 19 баллов.

Чемпионат Украины по футболу

12-й тур

5 декабря

14:00 "Львов" - "Ингулец", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

17:00 "Шахтер" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:30 "Мариуполь" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

6 декабря

14:00 "Олимпик" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Десна" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Заря" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале УНИАН

19:30 "Колос" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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