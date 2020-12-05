Украина вводит санкции против австрийцев, которые строили оперный театр в оккупированном Крыму

5 декабря, 2020, 14:21

Украина введет санкции против представителей Австрийского архитектурного бюро, занимавшимися строительством оперного театра в оккупированном россиянами Севастополе

Об этом сообщает МИД Украины .

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что 4 декабря на обращение МИД Украины прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, которое участвует в построении оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Украина также начала процедуры для введения против бюро санкций за сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии АР Крым.

"Мы не будем терпеть такое откровенное игнорирование украинского суверенитета и сотрудничество с российской оккупационной администрацией. Им будет запрещен въезд в Украину, а международное реноме этой компании испытывает серьезные потери. Теперь с именем этого бюро будет связано пособничество оккупантам в совершении международного преступления ", - сказал спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев.

1 декабря стало известно, что Украина может ввести санкции против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, которое строит оперный театр в оккупированном Крыму.

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