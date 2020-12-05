Украина рассчитывает получить в 2021 году план действий по членству в НАТО, - Таран

5 декабря, 2020, 22:14

Министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина рассчитывает в 2021 году получить план действий по членству в НАТО

Об этом Таран заявил в интервью Правительственному курьеру.

По его словам, Украина готова увеличить взносы в операции НАТО и направить для работы в структурах Альянса дополнительный персонал, чтобы стать сильнее и значительно приблизиться к стратегической цели - полноправному членству в НАТО.

"В этом контексте мы четко определяем свои амбиции получить План действий по членству в НАТО и надеемся на всестороннюю политическую поддержку союзников НАТО о принятии такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году", - сказал Таран.

Напомним, 4 декабря министр иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что Украина видит себя членом НАТО уже в 2030 году .

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