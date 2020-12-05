Тихановська, Маск, Путин: в Bloomberg назвали топ-50 людей с выдающимися достижениями в 2020 году
Об этом сообщает Bloomberg .
Список состоит из пяти основных категорий: политика, бизнес, развлечения, финансы, наука и технологии. Еще в одну категорию вошли люди, чье включение в список главных людей года "никого не удивит".
Политика:
Светлана Тихановська, бывшая кандидат в президенты Беларуси;
Луис Лакалье Поу, президент Уругвая;
Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети, основательницы движения Black Lives Matter.
Бизнес:
Аврора Джеймс, основательница проекта Fifteen Percent Pledge;
Страйв Масайя, основатель Econet Group;
Род Хастингс, глава Netflix.
Развлечения:
Билли Айлиш, певица;
Селеста Барбер, актриса;
Донна Лэнгли, глава Universal Filmed Entertainment Group.
Финансы:
Кристалина Георгиева, директор Международного валютного фонда;
Байжа Бхатт и Владимир Тенев, соучредители финансовой компании Robinhood;
Джейн Фрейзер, с 2021 года станет руководителем Citigroup - первой женщиной-руководителем крупного американского банка.
Наука и технологии:
Зенг Юкун, глава Contemporary Amperex Technology;
Гвинн Шотвелл, президент SpaceX;
Том Брей, бывший вице-президент Amazon;
Энтони Фаучи, главный иммунолог Белого дома.
В категорию людей, чье включение в этот список "никого не удивит", попали президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и избранный президентом США Джо Байден, лидер КНДР Ким Чен Ын, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и Папа Римский Франциск.
Также в эту категорию попали основатель Amazon Джефф Безос, глава Apple Тим Кук, основатель SpaceX и Tesla Маск, глава Facebook Марк Цукерберг.
- Напомним, 24 ноября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська стала одной из ста самых влиятельных женщин мира по версии ВВС.
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