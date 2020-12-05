Тихановська, Маск, Путин: в Bloomberg назвали топ-50 людей с выдающимися достижениями в 2020 году

5 декабря, 2020, 10:53

Агентство Bloomberg обнародовало список из 50 человек, которые продемонстрировали в 2020 году наибольшие достижения в своих сферах деятельности

Об этом сообщает Bloomberg .

Список состоит из пяти основных категорий: политика, бизнес, развлечения, финансы, наука и технологии. Еще в одну категорию вошли люди, чье включение в список главных людей года "никого не удивит".

Политика:

Светлана Тихановська, бывшая кандидат в президенты Беларуси;

Луис Лакалье Поу, президент Уругвая;

Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети, основательницы движения Black Lives Matter.

Бизнес:

Аврора Джеймс, основательница проекта Fifteen Percent Pledge;

Страйв Масайя, основатель Econet Group;

Род Хастингс, глава Netflix.

Развлечения:

Билли Айлиш, певица;

Селеста Барбер, актриса;

Донна Лэнгли, глава Universal Filmed Entertainment Group.

Финансы:

Кристалина Георгиева, директор Международного валютного фонда;

Байжа Бхатт и Владимир Тенев, соучредители финансовой компании Robinhood;

Джейн Фрейзер, с 2021 года станет руководителем Citigroup - первой женщиной-руководителем крупного американского банка.

Наука и технологии:

Зенг Юкун, глава Contemporary Amperex Technology;

Гвинн Шотвелл, президент SpaceX;

Том Брей, бывший вице-президент Amazon;

Энтони Фаучи, главный иммунолог Белого дома.

В категорию людей, чье включение в этот список "никого не удивит", попали президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и избранный президентом США Джо Байден, лидер КНДР Ким Чен Ын, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и Папа Римский Франциск.

Также в эту категорию попали основатель Amazon Джефф Безос, глава Apple Тим Кук, основатель SpaceX и Tesla Маск, глава Facebook Марк Цукерберг.

Напомним, 24 ноября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська стала одной из ста самых влиятельных женщин мира по версии ВВС.

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