Трамп подписал "антироссийский" допинговый закон, по которому будут сажать на 10 лет

5 декабря, 2020, 09:09

Президент США Дональд Трамп подписал антидопинговый закон, предусматривающий заключение до 10 лет

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома .

Закон назван именем бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он предусматривает возможность преследования со стороны США любого лица за причастность к допинговому сговору на международных соревнованиях с участием США.

"Подписан закон 835," Антидопинговый акт Родченкова 2019 ", который тянет уголовные санкции против определенных лиц, привлеченных к международным допинговым заговорам и требует возмещения убытков для жертв подобных заговоров", - сообщили в Белом доме.

В законе говорится об изготовлении, распространении и использовании запрещенных препаратов. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в $ 250 тыс. Если закон возбудила группа лиц штраф составит $ 1 млн.

Напомним, 17 ноября Сенат США поддержал "Закон Родченкова" , по которому за нарушение антидопинговых правил предусмотрено до 10 лет заключения и штрафы до $ 1 млн

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