Синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании и морозах

5 декабря, 2020, 16:21

В Украины 6 декабря местами ожидается понижение температуры до минус 11 градусов

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

По ее словам, 6 декабря температура воздуха снизится.

Ближайшей ночью до -3...-8 градусов, в восточной части до -5...-11 градусов, на Западе и юго-западе 0...+3 градуса. Днем в воскресенье в Украине ожидается 0...-3 градуса, на Западе и Юге +1...+5 градусов. На дорогах - гололедица.

В Киеве 6 декабря осадков не предвидится.

В столице похолодает: в ближайшую ночь до -5...-7, в окрестностях может и ниже, а днем 0...-2 градуса. Это похолодание ожидается кратковременным. Во второй половине следующей недели потеплеет.

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