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Espreso.tvОбществоСтепанов пообещал, что 20 млн украинцев вакцинируют от коронавируса бесплатно

Степанов пообещал, что 20 млн украинцев вакцинируют от коронавируса бесплатно


фото: Укрінформ
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 20 млн украинцев, находящихся в группе риска, вакцинируют от COVID-19 бесплатно

Об этом Степанов заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает "Сегодня" .

По его словам, 20 млн украинцам нужно вакцинировать за счет госбюджета.

"Все категории риска - это около 20 млн человек. Мы считаем, что их нужно вакцинировать и нужно вакцинировать за счет госбюджета", - сказал Степанов.

Министр добавил, что в первую очередь вакцину получат граждане старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями и по профессиональному признаку.

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