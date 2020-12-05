Степанов пообещал, что 20 млн украинцев вакцинируют от коронавируса бесплатно

5 декабря, 2020, 07:01

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 20 млн украинцев, находящихся в группе риска, вакцинируют от COVID-19 бесплатно

Об этом Степанов заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает "Сегодня" .

По его словам, 20 млн украинцам нужно вакцинировать за счет госбюджета.

"Все категории риска - это около 20 млн человек. Мы считаем, что их нужно вакцинировать и нужно вакцинировать за счет госбюджета", - сказал Степанов.

Министр добавил, что в первую очередь вакцину получат граждане старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями и по профессиональному признаку.

4 декабря Максим Степанов заявил, что вакцину от коронавируса начнут поставлять в Украину в конце первого - начале второго квартала 2021 года.

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