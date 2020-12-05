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Espreso.tvОбществоПоказатель летальности от COVID-19 в Украине является одним из самых низких в Европе, - Степанов

Показатель летальности от COVID-19 в Украине является одним из самых низких в Европе, - Степанов


фото: Укрінформ
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что показатель летальности от COVID-19 в Украине является одним из самых низких в Европе

Об этом он заявил во время брифинга 5 декабря сообщает Минздрав в facebook.

По словам Степанова, показатель летальности от COVID-19 в Украине составляет 1,7%.

"Если посмотреть по проценту летальности, который у нас на сегодняшний день в стране, а он один из самых низких в Европе, и составляет 1,7%", - сказал Степанов.

Он добавил, что карантин выходного дня позволил приостановить "ураганное распространение" коронавируса.

"Мы уже четвертый день подряд видим по количеству больных людей, эти цифры меньше, чем это было неделю назад", - отметил Степанов.

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