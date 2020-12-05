На Фарерах построили развязку на дне Атлантического океана. ФОТО
Об этом сообщает BBC .
Развязка является частью подводного 11-километрового тоннеля, который будет открыт 19 декабря. Новый тоннель расположен на 187 м ниже уровня Атлантического океана.
Над оформлением объекта работал местный художник Трондур Патурссон. Тоннель получил подсветку синим цветом, а также ряд скульптур.
Тоннель соединит столицу Фарерских острова - город Торсхавн с двумя небольшими поселениями на острове Эстурой - Рунавиком и Стрендуром. Благодаря этому, путь жителей этих городков в столицу сократится с 55 км до 17 км. На автомобиле этот путь можно преодолеть примерно за 16 мин.
Строительство тоннеля обошлось в $162 млн. Проезд по нему будет платным.
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