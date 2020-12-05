На фабрике под Киевом производили елочные украшения с символикой российской армии

5 декабря, 2020, 12:33

На фабрике елочных игрушек под Киевом производили украшения с логотипом российской армии

Об этом сообщил экскурсовод Сергей Савченко в facebook.

Он обратил внимание, что в Киевской области Клавдиевская фабрика запустила в производство елочные украшения с логотипом российской армии.

На фабрике подтвердили, что одним из рынков сбыта ее продукции являются Россия и заверили, что партию украшений с символикой российской армии уже ликвидирован.

"В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию", - написал в. и о. председателя правления фабрики Павел Гукас.

Он заверил, что в будущем все заказы будут проходить этический контроль.

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