Минздрав планирует в 2021 году вакцинировать от коронавируса каждого второго украинца

5 декабря, 2020, 19:47

Министерство здравоохранения планирует в 2021 году охватить прививками от COVID-19 половину населения Украины

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса 21 млн человек. Это граждане, которые входят в группу риска по профессиональным признакам, в связи с различными заболеваниями и по возрасту:

медработники, включая сотрудников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19 - 402,2 тыс. человек;

военнослужащие-участники Операции объединенных сил - 41 тыс .;

работники социальной сферы - 156,9 тыс .;

лица, проживающие в учреждениях длительного ухода, и персонал этих заведений - 136,5 тыс .;

люди в возрасте от 60 лет и старше - почти 9,8 млн;

учителя и другие работники отрасли образования - 1,43 млн;

работники критически важных структур госбезопасности (военные, полиция, Нацгвардия, СБУ и Госслужба по чрезвычайным ситуациям) - 570,7 тыс .;

заключенные под стражу в СИЗО или тюрьмах и сотрудники этих учреждений - 65,8 тыс .;

взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями - 6,37 млн;

другие профессиональные группы и категории населения - 1,72 млн.

Напомним, 5 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 8 млн доз вакцины от COVID-19 поступят в Украину весной 2021 года.

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