Красноречивая обложка: Журнал Time назвал 2020 год худшим в современной американской истории

5 декабря, 2020, 20:29

Журнал Time назвал 2020 год худшим в современной истории Соединенных Штатов Америки из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Time.

Time вышел с обложкой, на которой перечеркнута цифра 2020.

Главной причиной такой оценки стала пандемия коронавирусной инфекции. США находятся на первом месте по количеству больных COVID-19. В стране с начала пандемии обнаружено 15 млн случаев заражений. Число умерших приближается к 300 тыс.

Time также отмечает, что 2020 год унес жизни важных для США людей. В сентябре умерла член Верховного суда Рут Гинзбург. Летом ушел из жизни Джон Льюис, один из лидеров борьбы за запрещение сегрегации и организатор Марша на Вашингтон в 1963 году.

В мае в США произошло убийство полицейскими при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, которое спровоцировало масштабные беспорядки и столкновения с полицией.

"Оптимизм - наша самая нелепая и самая главная черта. В Америке не всегда бывает утро. Иногда перед ним нам нужно пережить темное время", - написал Time.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC - TIME (@TIME) December 5, 2020

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