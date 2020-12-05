Экс-тренер "Динамо" заявил, что в матче ЛЧ с "Ференцварошем" будет болеть против киевлян

5 декабря, 2020, 09:51

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо признался, что в решающем матче Лиги чемпионов в Киеве будет болеть за венгерский "Ференцварош"

Об этом он заявил в интервью Nemzeti Sport .

По словам Йожефа Сабо, он будет болеть за "Ференцварош", поскольку команду из Будапешта тренирует его воспитанник - Сергей Ребров.

"В среду я разрывался между матчами" Динамо "и" Ференцвароша ", но предпочел Реброву, поскольку я его воспитал. Мне жаль Сергея, ведь если бы не гол" Ювентуса "на последних минутах, его команду устраивала бы любая ничья в матче с "Динамо" в Киеве. Украинская команда выглядит сильнее, но если Реброву наконец повезет, то его игроки смогут создать сенсацию. в любом случае, я буду болеть за "Ференцварош" в этом поединке ", - сказал Сабо.

После 5-ти туров киевляне имеют 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 15 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 12 баллами - второй.

В заключительном туре "Динамо" 8 декабря в Киеве сыграет против "Ференцвароша". Для того, чтобы украинский клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы ему нужно не проиграть венграм.

80-летний Йожеф Сабо тренировал "Динамо" в 1992, 1994, 1995 - 1997, 2004 - 2005 и 2007 годах.

Напомним, 2 декабря в 5-м туре Лиги чемпионов туринский "Ювентус" крупно победил киевское "Динамо" со счетом 3: 0.

В другом матче 5-го тура "Барселона" разгромила "Ференцварош" на выезде.

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