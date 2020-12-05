Додон планирует протянуть закон о статусе русского языка до вступления в должность президента Молдовы Санду

5 декабря, 2020, 07:50

Президент Молдовы Игорь Додон до вступления в должность Майи Санду планирует подписать закон о повышении статуса русского языка

Об этом Додон заявил в интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия 24".

По его словам, закон, который принят парламентом в первом чтении, необходимо подписать до инаугурации Санду 24 декабря, поскольку новоизбранный президент Молдовы его не подпишет.

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"Для нас принципиально важно, чтобы эти законы были приняты во втором чтении до инаугурации нового президента для того, чтобы я эти законы подписал. Мне кажется, что следующий президент эти законы не подпишет", - сказал Додон.

Он обосновал такое решение тем, что русскоязычное население якобы составляет в Молдове треть.

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