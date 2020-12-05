Додон планирует протянуть закон о статусе русского языка до вступления в должность президента Молдовы Санду
Об этом Додон заявил в интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия 24".
По его словам, закон, который принят парламентом в первом чтении, необходимо подписать до инаугурации Санду 24 декабря, поскольку новоизбранный президент Молдовы его не подпишет.
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"Для нас принципиально важно, чтобы эти законы были приняты во втором чтении до инаугурации нового президента для того, чтобы я эти законы подписал. Мне кажется, что следующий президент эти законы не подпишет", - сказал Додон.
Он обосновал такое решение тем, что русскоязычное население якобы составляет в Молдове треть.
- Напомним, что избранный президент Молдовы Майя Санду заявил о попытке парламента страны захватить власть.
- 3 декабря парламент Молдовы вывел из-под подчинения президента Службу информации и безопасности . Это произошло перед будущей инаугурацией Майи Санду.
- Избранный президент Майя Санду призвала граждан выйти в воскресенье 6 декабря на протест с требованием роспуска парламента.
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