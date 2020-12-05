Бывшего пленника Кремля Сущенко избрали первым заместителем главы Черкасского облсовета

5 декабря, 2020, 13:53

Бывший пленник Кремля Роман Сущенко стал первым заместителем главы Черкасского областного совета

Об этом Сущенко сообщил в facebook.

Бывший политзаключенный Кремля, возглавляющий команду партии "Европейская солидарность" в Черкасской области, сообщил, что был избран первым заместителем председателя областного совета.

"Для меня лично и для моих однопартийцев это не только триумфальное решение, неожиданное изменение ритма жизни и карьеры, новый источник знаний, но и новое, непростое испытание и большая ответственность", - написал Сущенко.

Председателем Черкасского облсовета был переизбран Анатолия Подгорного с ВО "Черкасчане", который руководил ею в прошлом созыве.

Напомним, 31 августа Роман Сущенко во время выступления на съезде партии "Европейская Солидарность" заявил, что будет баллотироваться от в местную власть.

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