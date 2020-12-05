Байден пообещал гендерно и расово самое разнообразное правительство в истории США
5 декабря, 2020, 14:44
Следующий президент США Джо Байден заявил, что его кабинет министров будет самым разным в истории по расовой и гендерной признакам
Об этом сообщает ABC7news .
По словам Байдена, которого считают победителем на президентских выборах в США, в его правительство войдут представители разных рас и полов.
"Я обещаю вам, что это будет самый разнообразный кабинет министров по расе, цвету кожи и по признаку пола, который когда-либо существовал в США", - сказал Байден.
- 30 ноября избранный президент США Джо Байден представил будущую команду Белого дома по связям с общественностью, которая впервые в истории страны будет состоять только из женщин .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb