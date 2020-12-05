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Espreso.tvМирБайден пообещал гендерно и расово самое разнообразное правительство в истории США

Байден пообещал гендерно и расово самое разнообразное правительство в истории США


фото: Reuters
Следующий президент США Джо Байден заявил, что его кабинет министров будет самым разным в истории по расовой и гендерной признакам

Об этом сообщает ABC7news .

По словам Байдена, которого считают победителем на президентских выборах в США, в его правительство войдут представители разных рас и полов.

"Я обещаю вам, что это будет самый разнообразный кабинет министров по расе, цвету кожи и по признаку пола, который когда-либо существовал в США", - сказал Байден.

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