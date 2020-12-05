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Espreso.tvМирАлиев устроит в Баку парад в честь победы в Нагорном Карабахе

Алиев устроит в Баку парад в честь победы в Нагорном Карабахе


фото: mod.gov.az
В столице Азербайджана состоится военный парад в честь победы над Арменией в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана .

Военный парад, посвященный окончанию войны в Нагорном Карабахе, состоится 10 декабря.

"В военном параде, который пройдет на площади Азадлыг, примут участие более 3 тыс. военнослужащих, будут продемонстрированы 150 единиц военной техники", - заявили в минобороны Азербайджана.

На параде также будет представлена часть военных трофеев, захваченных у противника.

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