Алиев устроит в Баку парад в честь победы в Нагорном Карабахе

5 декабря, 2020, 18:42

В столице Азербайджана состоится военный парад в честь победы над Арменией в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана .

Военный парад, посвященный окончанию войны в Нагорном Карабахе, состоится 10 декабря.

"В военном параде, который пройдет на площади Азадлыг, примут участие более 3 тыс. военнослужащих, будут продемонстрированы 150 единиц военной техники", - заявили в минобороны Азербайджана.

На параде также будет представлена часть военных трофеев, захваченных у противника.

Напомним, 5 декабря премьер Армении Никол Пашинян заявил о договоренности с Азербайджаном об обмене пленными после войны в Нагорном Карабахе.

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