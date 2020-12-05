5 декабря на фронте: оккупанты пять раз нарушили "режим тишины"

5 декабря, 2020, 17:47

5 декабря на Донбассе российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, противник совершил обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы. Кроме того, враг применил противотанковый ракетный комплекс вблизи Водяного, а в сторону украинских позиций неподалеку Авдеевки открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

У этого же населенного пункта и неподалеку Марьинки противник в очередной раз применил снайперское оружие. На обоих направлениях дерзкие действия вражеских снайперов были остановлены ответным огнем украинских воинов.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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